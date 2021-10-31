У Латвії чоловік підірвав авто, тікаючи від поліції. Його затримали за порушення комендантської години

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Flickr / Anemone Nemorosa

У Латвії чоловік підірвав свою машину, намагаючись втекти від поліції, коли його зупинили за підозрою у порушенні комендантської години.

Поліція повідомляє, що затримала чоловіка, аби зʼясувати, чому він порушує комендантську годину, яку встановили через пандемію кронавірусу.

Водій спершу через вікно дав правоохоронцям документи, а потім неочікувано закрив вікно і підірвав газовий балон, який був у авто. В результаті події госпіталізували одну працівницю поліції.

Вибух відкинув правоохоронців від машини, а водій встиг втекти та навіть хотів викрасти машину поліцейських.

Правоохоронці затримали зловмисника, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Мотиви дій чоловіка досі зʼясовуються. Він уже встиг заявити, що вчинив це через конфлікти щодо COVID та вакцинації.