Кабмін схвалив електронний аудит платників податків

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів на засіданні в четвер, 28 жовтня, схвалив запровадження електронних перевірок (е-аудит) платників податків. Відповідні зміни до Податкового кодексу та закону про фінзвітність розробило Міністерство фінансів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зміни зобовʼязують платників податків подавати до органів податкової служби дані, що експортуються із системи обліку про наявність і стан активів, власного капіталу та зобовʼязань. Також потрібно буде подавати зміни у фінстані за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, які йдуть за останнім днем ​​звітного року.

Ці обовʼязки діятимуть для платників ПДВ із 1 січня 2027 року, а для великих платників податків — із 1 січня 2025 року.

У Мінфіні заявили, що е-аудит підвищить швидкість і точність результатів перевірок, зменшить кількість податкових запитів до платників податків, кількість судових спорів та податкових порушень, а також знизить вплив людського чинника.

Неподання, несвоєчасне подання, надання не в повному обсязі або з помилками SAF-T передбачає штрафи. Великим платникам податків загрожуватиме штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, іншим платникам податків — 10 мінімальних зарплат.