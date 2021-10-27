Франція пригрозила запровадити санкції проти Великої Британії через порушення угоди про риболовлю

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Anthony Choren / Unsplash

Франція може запровадити проти Великої Британії санкції, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо рибальських ліцензій, укладені після брекзіту.

Про це під час пресконференції 27 жовтня заявив офіційний представник уряду Габріель Аттал.

За його словами, санкції можуть бути впроваджені з 2 листопада.

Зокрема, йдеться про «систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що вивантажуються у Франції, а також заборону розвантаження морепродуктів».

«Ми просто хочемо, щоб укладеної угоди дотримувалися. Сьогодні ми бачимо, що майже 50% ліцензій, на які ми маємо право, немає. Це неприйнятна ситуація, і я говорю це чітко, наш терпець досягає своєї межі», — сказав Аттал.

Окрім цього, представник офіційного Парижу зазначив, що також уряд розробляє «другу серію заходів», які включають «енергетичні, повʼязані з електропостачанням на Нормандські острови».

Зауважимо, йдеться про угоду між Лондоном та Брюсселем, укладену після виходу Британії з ЄС. Згідно з нею, європейським рибалкам дозволено працювати у певних британських водах за умови, що вони ловили рибу там раніше і можуть це довести. Проте Франція та Британія не можуть дійти згоди щодо характеру та обсягу документів, які мають бути надані на підтвердження.

Наразі у суперечливих рибальських зонах видали вже понад 200 ліцензій, проте Париж вимагає ще 244.