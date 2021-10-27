Швидкість 6 км/год і вантажопідйомність 40 кг. Армія Тайваню тестує екзоскелети

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Ministry Of National Defense R.O.C

Армія Тайваню почала тестувати екзоскелети Army Iron Man для нижньої частини тіла, які дозволять розширити можливості солдатів.

Про це повідомляють Taiwan News та Army Recognition.

Екзоскелети розроблені Національним інститутом науки та технологій у рамках чотирирічної програми вартістю $5,67 млн. Поки що для тесту 105 солдатів отримали першу версію екзоскелета.

Розробка масою 10 кг дозволяє солдатові рухатися зі швидкістю 6 км/год, зменшує навантаження на опорно-руховий апарат, а також дозволяє нести вантаж до 40 кг. У майбутньому розробники хочуть досягти максимального навантаження в 100 кг (друга версія буде в 2022 році).

Ministry Of National Defense R.O.C

Ministry Of National Defense R.O.C

За словами розробників, екзоскелети допоможуть бійцям у переміщенні важкої артилерії, у бойових діях, евакуації поранених, перенесенні великої кількості боєприпасів, а також можуть використовуватися у промислових цілях.