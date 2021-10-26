Штаб ООС спростовує, що ЗСУ повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка

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Sasha Maksymenko / Flickr

У Штабі Операції об’єднаних сил спростовують інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою», — зазначили в пресслужбі.

Вони назвало інформацію «черговою спробою незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування».

«Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — заявили у штабі.

Нагадаємо, інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар’ївка спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ, а потім джерела «Бабеля» в Міноборони України підтвердили інформацію.

Вони зазначили, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпились там.