Конституційний суд відмовився усувати від керівництва вишами осіб, які підпадають під люстрацію

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Конституційний суд закрив провадження, яке передбачало заборону на управління вищими навчальними закладами особами, які підпадають під дію закону «Про очищення влади».

Про це повідомила представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря.

Подання від нардепів, в якому були оскаржені положення закону «Про вищу освіту», надійшло до суду ще у травні 2018 року. За словами Совгирі, протягом трьох років Конституційний суд провів не менше ніж 12 засідань у цій справі.

«Через три роки суд з’ясував, що у конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми закону», — повідомила депутат, зазначивши, що саме така підстава для припинення провадження вказана в постанові суду від 21 жовтня.

Совгиря додала, що будь-яка додаткова мотивація щодо суті справи в постанові відсутня. Рішення суду є остаточним.