У Верховній Раді відкривають два пункти вакцинації

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John Twohig / Flickr

У Верховній Раді наступного тижня почнуть працювати два пункти вакцинації депутатів. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, цитує Інтерфакс.

«З понеділка-вівторка запрацюють два пункти вакцинації. Один — під куполом [у будівлі на Грушевського], інший — на Садовій [будівля, де знаходяться комітети парламенту]», — сказав Корнієнко.

Раніше про відкриття цих пунктів клопотав глава комітету парламенту з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький. Він зазначав, що до київського крематорію вишикувалася черга з катафалків з тілами померлих від коронавірусу, а 80% працівників Ради не носять маски, а значна частина депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані.

Крім цього, з наступного тижня почнеться підготовка до того, аби до будівлі Ради пускали або з сертифікатами вакцинації, або із негативним результатом ПЛР-тесту.