Американський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив оператора і поранив режисера

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Flickr / Gage Skidmore

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив із гвинтівки жінку-оператора і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну «Іржа».

Про це повідомляє BBC.

Болдвін повинен був вистрілити з реквізитного пістолета холостими патронами. Поліція поки розслідує деталі інциденту, звинувачень нікому не висунули.

«Як кажуть слідчі, схоже на те, що в сцені, яка в цей момент знімалася, мав би використовуватися пістолет. Детективи розслідують, як саме [використовувалась вогнепальна зброя] і який тип снаряда був випущений», — цитує агентство AFP поліцію.

Представник виробництва сказав, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання гвинтівки з холостими патронами.

Загибла — оператор-постановник 42-річна Галина Хатчінс, її шпиталізували, однак врятувати не вдалось. Постраждалий — режисер фільму 48-річний Джоел Соуза. Хатчінс народилась в Україні і виросла на радянській військовій базі за полярним колом. Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її «новою зіркою».

Зйомки фільму поки зупинено. Болдвін є його співпродюсером і грає злочинця, 13-річного онука якого засудили за випадкове вбивство і винесли вирок — повішення. Тоді герой Болдвіна відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці. Дія вестерна відбувається в XIX столітті.