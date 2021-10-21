Соліст гурту «Ляпіс» під час концерту у Полтаві вдарив глядача, який вийшов на сцену. Поліція відкрила справу

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Wikipedia / Ivan Mezhui

Соліст гурту «Ляпіс» Сергій Міхалок під час концерту у Полтаві вдарив одного з глядачів, який вийшов на сцену. Поліція порушила кримінальну справу.

Про це пише пресслужба місцевого управління Нацполіції.

«До поліції міста Полтава 20 жовтня близько 20:30 години надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що під час концерту у палаці дозвілля «Листопад» відбувся конфлікт між артистом та глядачем», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили особу постраждалого, але той категорично відмовився писати заяву на артиста. Однак поліція, вивчивши відео інциденту, порушила справу за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).

На відео з місця події видно, що глядач за невідомих обставин з’явився на сцені і у нього стався словесний конфлікт з Міхалком. Після цього артист вдарив чоловіка головою в обличчя.