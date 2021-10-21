У Греції за запитом Литви затримали ветерана АТО. Він засуджений за військові злочини 1991 року

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Степанов Анатолій / УНІАН

У Греції під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича.

Про це повідомила координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова.

Радкевича затримали за запитом Литви, де він заочно засуджений у «справі 13 січня», коли в 1991 році радянська влада намагалася придушити в Литві законний уряд, який проголосив незалежність від СРСР.

Правозахисниця заявила, що 20 жовтня міністр закордонних справ Литви підтвердив видачу європейського ордера на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати ветерана для відбування покарання.

У березні 2019 року суд Вільнюсу виніс вироки 67 людям за військові злочини в січні 1991 року. Серед них — Радкевич, який в ті часи служив в 107 мотострілецькій дивізії ЗС СРСР і був водієм-механіком танка. 13 січня він був біля Будинку друку у Вільнюсі, за який тоді йшли бої.

Решетилова зазначає, що Радкевич не знав про вирок, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний в 2014 році як свідок українською прокуратурою в рамках міжнародної правової допомоги.

«Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку», — додала вона.

Адвокати оскаржують рішення суду Греції про видачу українця Литві і готові звертатися до Європейського суду з прав людини. Решетилова закликала міністра закордонних справ України звернути увагу на цей кейс.

У коментарі «РБК-Україна», спікер українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що консули підтримують з ветераном зв'язок, а 25 жовтня планують його відвідати. До Радкевичу вилітає адвокат для розгляду апеляційної скарги.

«За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців», — розповів Ніколенко, додавши, що МЗС наполягатиме на обʼєктивному розгляді справи.