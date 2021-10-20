ФІФА повідомила про плани проводити Чемпіонати світу з футболу раз на два роки. Європейські федерації погрожують вийти з організації

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила державні федерації про плани проводити Чемпіонати світу з футболу раз на два роки. Цю ідею розкритикували європейські федерації і оголосили, що можуть вийти з ФІФА.

Про це пише The Associated Press.

За даними джерел, понад 10 європейських федерацій всерйоз розглядають можливість вийти з ФІФА, якщо там офіційно затвердять проведення Чемпіонатів світу раз на два роки.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час неформального спілкування з очільниками європейських федерацій у вівторок підтвердив плани запровадити ЧС раз на два роки. Але цю ідею там не підтримують.

Ще минулого тижня з публічною позицією виступили країни Північної Європи — Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія та Фарерські острови. Вони розкритикували цю ідею і зазначили, що розглядатимуть різні варіанти реакції на можливе затвердження проведення ЧС раз на два роки.

Сам же Інфантіно запевняє, що частіше проведення Чемпіонатів світу дасть можливості більшій кількості збірних різних країн кваліфікуватися на турнір.

Але з цим категорично не згодні в УЄФА — Спілці європейських футбольних асоціацій. Саме вона є найвпливовішою серед регіональних федерацій, а також найбагатшою. Одна з причин, чому ФІФА хоче частіше проводити Чемпіонат світу, — це бажання заробляти більше грошей. УЄФА ж заробляє більше за ФІФА, за рахунок продажів трансляцій та реклами Ліги чемпіонів — найпрестижнішого клубного турніру Європи.

В УЄФА вважають, що частіше проведення Чемпіонату світу завдасть шкоди якості європейського футболу. Також цю ідею розкритикували і в Міжнародному олімпійському комітеті.

Наразі ФІФА не визначила дату затвердження рішення, але його можуть ухвалити вже у грудні під час зустрічі всіх 211 футбольних федерацій у світі.