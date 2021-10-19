У Німеччині збанкрутував аеропорт «Франкфурт-Ган». Туди літає лоукост Ryanair з України

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Німецький аеропорт «Франкфурт-Ган» у місті Хунсрюк подав заяву про банкрутство. Туди виконує рейси лоукост Ryanair з України.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Керівник операцій аеропорту Крістоф Гетцманн зазначив, що заяву про банкрутство подали до районного суду Бад-Кройцнах. Власником аеропорту є китайська компанія HNA. Їй належить 82,5% акцій аеропорту. Інша частина належить землі Гессен.

Причиною банкрутства стало падіння пасажиропотоку у зв’язку з пандемією коронавірусу. Туди часто літав ірландський лоукостер Ryanair, зокрема і з України. Тепер компанія переносить рейси в інші аеропорти.