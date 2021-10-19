Венеціанська комісія рекомендувала змінити проєкт закону про перехідний період на Донбасі і в Криму

Новини

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Венеціанська комісія у своєму висновку щодо законопроєкту «Про засади державної політики перехідного періоду» на Донбасі і Криму пропонує внести низку змін в документ.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на текст висновку, який є у розпорядженні редакції.

Комісія зазначає, що проєкт закону пропонує створити тільки загальну правову рамку для різних заходів перехідного періоду під час процесу реінтеграції територій. Документ загальний і розмитий — виконання закону буде залежати від імплементованих законів і актів. Також комісія вважає, що скасування низки нормативно-правових актів, як це передбачено чинним проєктом закону, створила б в країні правовий вакуум.

«Венеціанка» вважає, що проєкт закону значною мірою заснований на принципах міжнародного права, але такі значення як «перехідний період» в ньому мають більш вузьке поняття, ніж в міжнародному праві. Комісія зазначила, що Україна не може змінити базові положення міжнародного права з питань збройних конфліктів.

«Такі положення повинні бути або прибрані з проєкту, або має бути чітко вказано, що вони відображають лише українське прочитання міжнародного права», — сказано у висновку.

Рекомендації

Комісія пропонує привести у відповідність до міжнародним правом положення про відповідальність за кримінальні злочини під час окупації і переглянути диференційоване ставлення до різних категорій злочинців. Закон повинен стосуватися всіх злочинів під час окупації, а не тільки тих, які здійснені певними субʼєктами конфлікту.

Також пропонується звузити і уточнити положення про люстрацію відповідно до міжнародних стандартів.

Пропонується чітко сформулювати положення конвалідації документів, виданих окупантами, і переглянути обмежувальний підхід у визнанні сертифікатів, ступенів і звань, виданих на окупованих територіях.

Крім цього, комісія рекомендує відобразити в законопроєкті особливий конституційний статус Автономної республіки Крим і Севастополя.