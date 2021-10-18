Facebook для створення метавсесвіту найме на роботу в ЄС 10 тисяч фахівців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська компанія Facebook Inc. протягом пʼяти років планує найняти на роботу в Євросоюзі 10 тисяч фахівців для побудови метавсесвіту (онлайн-світу).
Про це повідомляють Reuters і CNBC з посиланням на заяву компанії.
Концепцію метавсесвіту активно просуває засновник Facebook Марк Цукерберг. Минулого місяця компанія виділила $50 мільйонів на створення онлайн-світу, в якому люди зможуть спілкуватися у віртуальному просторі. Facebook бачить в Європі великий потенціал технологічної індустрії.
Поки відомо, що Facebook шукає інженерів у Німеччині, Франції, Іспанії, Нідерландах, Італії, Ірландії та Польщі.
Раніше Facebook почала тестувати додаток для віддаленої роботи у віртуальній реальності за допомогою гарнітури Oculus Quest 2. У ньому можна проводити зустрічі у вигляді аватарів.
- Метавсесвіт — це єдина віртуальна система, яка включає в себе низку додатків і платформ. У ній можна комунікувати, грати, працювати, вести бізнес, навчатися, тощо.
- Свої метавсесвіти також планують створювати Microsoft і Epic Games. Останні за основу беруть онлайн-гру Fortnite. При цьому Epic Games бере участь у проєкті Facebook.