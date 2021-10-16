Житомир, Запоріжжя та Біла Церква: у ДБР розслідують нові факти перевищення повноважень поліцейськими

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Державному бюро розслідувань розслідують нові факти перевищення повноважень поліцейськими, зокрема у Житомирі, Запоріжжі та Білій Церкві.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, у Житомирі правоохоронці побили 41-річного чоловіка у відділку поліції. Його доставили для з’ясування деталей ймовірного дрібного хуліганства.

Між поліцейським та чоловіком виник конфлікт, після чого правоохоронець побив його гумовим кийком. У результаті чоловік отримав струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

У Запоріжжі патрульні поліцейські знущалися з чоловіка, якого зупинили безпідставно. Вони примусили його роздягнутися, але не знайшли жодних заборонених речовин. Однак правоохоронці продовжили знущання: викручували вуха та пальці, били по голові та ногах.

Також співробітники ДБР повідомили про підозру поліцейському у Білій Церкві. Патрульні у місті зупинили автомобіль, який проїхав на червоне світло світлофору. Під час оформлення протоколу водій вдарив рукою по задньому вікну поліцейського автомобіля.

«Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття», — пишуть у ДБР.

Усі ці випадки кваліфікуються як перевищення поліцейськими повноважень. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.