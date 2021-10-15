Французький музикант Stromae випустив першу за три роки пісню. Кліп на неї зняли в Києві

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Flickr / Pablo Luna Chao

Французький музикант Stromae вперше з 2018 року випустив новий трек, кліп на який зняли в Києві.

Відео опублікували на офіційному каналі артиста.

Stromae з 2015 до 2018 року не випускав нових пісень. Потім оприлюднив трек для нової колекції свого власного бренду Mosaert і знову зник з музичного поля. Саме захоплення модою вважають причиною припинення музичної кар’єри Stromae.

Кліп для виконавця знімала українська продакш-компанія shelter.film. Основна ідея відео — показати щоденну працю людей, які, попри всі труднощі, отримують від неї задоволення.

«Ми хотіли розповісти історії звичайних людей, які щодня багато працюють, щоб зробити наше життя комфортнішим. Попри складнощі, ці люди отримують від своєї роботи задоволення та насолоджуються життям. У кліпі ми показали людей з різних сфер і частин світу: оператори кол-центру десь в Африці, працівники ресторану на Близькому Сході, риболов зі Східної Європи» — розповіла продюсерка Даша Дерягіна.

Наймасштабнішу сцену кліпу знімали на буксирі шість годин. Для неї використали 100 кг живої риби, яку потім випустили у воду.