У Москві зірвали показ фільму про Голодомор. Поліція у організаторів вилучила пожежну сигналізацію

Новини

ЦДКФФА України імені Гордія Пшеничного / Wikimedia

У Москві в офісі правозахисного центру «Меморіал», який в РФ визнаний «іноземним агентом», зірвали показ фільму про Голодомор «Гарет Джонс» (в українському прокаті — «Ціна правди»).

Про це повідомляє «Медуза».

Увечері 14 жовтня в офіс «Меморіалу» приблизно через 10 хвилин після початку фільму увірвалися кілька десятків людей в масках і наказали всім лягти на підлогу. Вони піднялися на сцену і стали називати глядачів «фашистами».

Хтось із правозахисників встиг викликати поліцію, яка після прибуття на місце затримала кілька людей.

При цьому поліція влаштувала «огляд» і не випускала людей до другої години ночі 15 жовтня. Поліція викликала на місце аварійну службу і вилучила елементи системи пожежної сигналізації. Поліція прийняла сигналізацію за відеореєстратори.

Правозахисників і присутніх змусили заповнити анкети з особистими даними і дати пояснення.