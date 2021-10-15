Експрезидент США Клінтон госпіталізований з інфекцією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колишнього президента США Білла Клінтона госпіталізували з інфекцією, не повʼязаною з коронавірусом.
Про це повідомляє Reuters.
Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Його доставили в медичний центр Каліфорнійського університету в Ірвіні. За даними журналістів, у нього діагностували сепсис через запалення сечовивідних шляхів.
Лікарі стверджують, що Клінтон одужує і вже «у гарному настрої».