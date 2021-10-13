У Росії заявили, що домовились із США відновити перемовини щодо Донбасу

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Марієнко Андрій / УНІАН

Куратор Кремля у питанні Донбасу, заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росія домовилася із США відновити перемовини щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це він повідомив після зустрічі з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, пише Интерфакс.

«Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди», — заявив Козак.

За його словами, США нібито підтвердили свою позицію, що врегулювання конфлікту на Донбасі навряд чи можливе без «особливого статусу».

«З урахуванням збігу підходів з цієї принципової позиції домовилися про продовження взаємних консультацій», — сказав Козак.