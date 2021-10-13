В Україні розроблять профстандарти на нові професії. Кабмін спростив процедуру

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Кабмін України затвердив новий порядок розробки, введення в дію та перегляду професійних стандартів на нові професії, які відсутні у класифікаторі.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Голова Нацагентства кваліфікацій (НАК) Юрій Баланюк заявив, що застарілість класифікатора професій гальмувала розробку профстандартів на нові професії, оскільки спочатку потрібно було внести професію у класифікатор, а це займало багато часу. Тепер цю перешкоду усунули.

«За новими правилами, НАК — суб’єкт перевірки професійних стандартів. І ми це робитимемо швидко, якісно й ефективно. Процедуру перегляду професійного стандарту теж вдосконалено. Якщо профстандарт застарів, то його можна переглянути», — зазначив Баланюк.

НАК вестиме реєстр заявок на розробку стандартів, і розробникам не доведеться більше бігати по відомствах і перевіряти наявність або відсутність заявки на розробку профстандарту.

Баланюк додав, що за новими правилами в Міністерства економіки буде один місяць на затвердження профстандарту.