Відбір на ЧС-2022: Україна зіграла внічию із Боснією і Герцеговиною

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

У вівторок, 12 жовтня, Україна зіграла внічию у матчі відбіркового етапу на Чемпіонат світу 2022 року у Катарі у групі D.

Гра із Боснією і Герцеговиною на стадіоні «Арена Львів» завершилась із рахунком 1:1. Першим мʼяч на 15-ій хвилині матчу забив українець Андрій Ярмоленко, однак на 77-ій хвилині Анель Ахмедходжич зрівняв рахунок.

Свій останній, восьмий матч на груповому етапі Україна проведе 16 листопада. Суперником команди Олександра Петракова буде знову ж таки збірна Боснії і Герцеговини.

Після семі турів Україна займає друге місце у групі D. Пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі отримують переможці груп. Десять команд, які зайняли другі місця, потраплять до плей-оф разом з двома найкращими переможцями іншого турніру УЄФА – Ліги націй.

Учасників плей-оф розділять на три окремих шляхи, в кожному з яких будуть зіграні два одноматчевих півфінали та один одноматчевий фінал. Три переможці цього міні-турніру кваліфікуються на ЧС-2022 у Катарі.

Півфінали пройдуть 24 — 25 березня 2022 року, а фінали – 28 та 29 числа того ж місяця.