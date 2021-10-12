«Паради» полонених і руйнування мостів. Україна передала до Гааги два повідомлення про воєнні злочини на Донбасі

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Sasha Maksymenko / Flickr

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала два нових повідомлення до Міжнародного кримінального суду. Вони стосуються «парадів військовополонених» на окупованому Донбасі та руйнування мостів окупантами у Донецькій та Луганській областях.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook.

Одне із подань готували прокурори «департаменту війни» Офісу генпрокурора, друге — Донецька та Луганська обласні прокуратури спільно з Global Rights Compliance LLP та Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива».

За її словами, увагу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду акцентували на трьох найрезонансніших інцидентах:

так званий «парад полонених» 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затримані військовослужбовці;

захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Національної гвардії «Донбас»;

так званий «парад/марш полонених» 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

«Наших бійців привселюдно водили окупованим Донецьком під камери російських ЗМІ. Відносно них застосовувалось фізичне насильство з метою публічного покарання полонених та зображення для преси їх безпорадного стану. Військовополоненим постійно погрожували вбивством, а присутність озброєних учасників незаконних збройних формувань на «парадах» ще більше переконувала їх, що погрози реалізують», — заявила Венедіктова.

Прокурори вважають, що ці факти мають попередньо кваліфікуватися як воєнний злочин згідно статі 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження.

Інше повідомлення стосується обстрілів та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Це дані щодо 43 інцидентів у період з травня 2014 по січень 2019 року. «Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні обʼєкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті», — наголосила генпрокурор.

У обох поданнях стверджується, що Міжнародний кримінальний суд має відповідну юрисдикцію щодо відкриття розслідування за вказаними фактами ймовірного вчинення воєнних злочинів.