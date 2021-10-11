У Миколаївській області найвищий рівень вакцинації освітян, а у Херсонській — найнижчий

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні продовжує зростати кількість освітян, які вакцинувалися проти коронавірусу. Міністерство освіти та науки за результатами моніторингу зазначає, що принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 84% освітян.

Про це повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Найвищий показник вакцинації демонструє Миколаївська область — тут щонайменше одну дозу отримали понад 98% вчителів.

У Харківській області цей показник сягнув майже 91%, в Луганській – 90%, а в Донецькій – 89,6%.

«Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей, на жаль, поки що не досягли позначки у 80%», — зазначає Шкарлет.

Йдеться про такі області:

Херсонська — 73% вакцинованих освітян;

Рівненська — 74,3%;

Волинська — 76%;

Івано-Франківська — 77,8%;

Одеська — 78,3%;

Львівська — 79%.

Станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в онлайн-режимі, а вже сьогодні тільки 7%. За словами міністра, більша частина цих шкіл перебувають на порозі відновлення очного навчального процесу.

Крім того, 24 школи наразі перебувають на канікулах.

«Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі», — зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути зменшеною в разі дистанційних занять.