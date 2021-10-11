У Миколаївській області найвищий рівень вакцинації освітян, а у Херсонській — найнижчий
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні продовжує зростати кількість освітян, які вакцинувалися проти коронавірусу. Міністерство освіти та науки за результатами моніторингу зазначає, що принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 84% освітян.
Про це повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.
Найвищий показник вакцинації демонструє Миколаївська область — тут щонайменше одну дозу отримали понад 98% вчителів.
У Харківській області цей показник сягнув майже 91%, в Луганській – 90%, а в Донецькій – 89,6%.
«Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей, на жаль, поки що не досягли позначки у 80%», — зазначає Шкарлет.
Йдеться про такі області:
- Херсонська — 73% вакцинованих освітян;
- Рівненська — 74,3%;
- Волинська — 76%;
- Івано-Франківська — 77,8%;
- Одеська — 78,3%;
- Львівська — 79%.
Станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в онлайн-режимі, а вже сьогодні тільки 7%. За словами міністра, більша частина цих шкіл перебувають на порозі відновлення очного навчального процесу.
Крім того, 24 школи наразі перебувають на канікулах.
«Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі», — зазначив Шкарлет.
Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути зменшеною в разі дистанційних занять.
- З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.