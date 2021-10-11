Водія Hummer, який в центрі Києва збив дитину, повернули до СІЗО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Інформатор
Водія позашляховика Hummer H2 Кирила Островського, який в липні 2018 року в центрі Києва збив на смерть дитину, взяли під варту.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора і застосував до Островського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 грудня. Із залу суду його повернули до СІЗО.
У прокуратурі нагадали, що Островський тимчасово вийшов на свободу 5 жовтня через закінчення строку тримання під вартою. Тоді Центр протидії корупції повідомляв, що це сталося через відпустку судді Печерського суду Христини Константінової.
- Ввечері 24 липня 2018 року водій позашляховика Hummer H2 — тоді ще 23-річний Кирило Островський — проїхав на червоне світло і на пішохідному переході збив дівчинку. Від отриманих травм вона померла, а Островський під час затримання чинив опір.
- Заарештували Островського 26 липня без права виходу під заставу.