Водія Hummer, який в центрі Києва збив дитину, повернули до СІЗО

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Водія позашляховика Hummer H2 Кирила Островського, який в липні 2018 року в центрі Києва збив на смерть дитину, взяли під варту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора і застосував до Островського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 грудня. Із залу суду його повернули до СІЗО.

У прокуратурі нагадали, що Островський тимчасово вийшов на свободу 5 жовтня через закінчення строку тримання під вартою. Тоді Центр протидії корупції повідомляв, що це сталося через відпустку судді Печерського суду Христини Константінової.