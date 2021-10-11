У Боснії чоловік збудував дружині дім, що обертається. Вона просила урізноманітнити види з вікна

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У боснійському місті Србац 72-річний Воїн Кусіч побудував дім, який обертається. Чоловік зробив це для дружини, яка хоче насолоджуватися різноманітним видом з вікна і знати, коли до них приходять гості.

Про це повідомляє Associated Press.

Дім, що обертається, уже другий для сім’ї Кусіча. Перший чоловік побудував одразу після весілля. Тоді дружина хотіла, щоб вікна їхньої спальні виходили на сонячну сторону. Через певний час вона почала скаржитися, що не бачить людей, які заходять через передній двір, тому чоловікові довелося все заново змоделювати.

«Я мав зламати стіну між двома нашими спальнями, щоб перетворити їх на вітальню, і перемістити всі електроприлади. Це було складне завдання, але я зробив те, чого вона хотіла», — сказав він.

Шість років тому один із синів Кусіча одружився. Тож батьки вирішили дозволити йому жити на верхньому поверсі сімейного будинку, а самі переїхали на нижній. Після цього Кусіч вирішив побудувати новий будинок, тому що передбачив, що дружина знову захоче перемістити їхню спальню на першому поверсі.

Новий дім Кусіч побудував самостійно за 6 років. Він використав електричні мотори та колеса старого військового транспорту. Будинок обертається на 7-метровій вісі.

Чоловік пожартував, що «дружина, коли помітить небажаних гостей, що йдуть в нашому напрямку, може крутнути дім і змусити їх піти».