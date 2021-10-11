Спецсили Іраку затримали заступника убитого голови «Ісламської держави»

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Бійці іракської розвідувальної служби (INIS) затримали заступника убитого голови екстремістського угрупування «Ісламська держава» Самі Джасіма.

Про це повідомив премʼєр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі.

Премʼєр не повідомив деталі операції, але вказав, що терориста затримали за межами Іраку.

Самі Джасім відповідав за фінанси в ІД і був заступником Абу Бакра аль-Багдаді, який загинув в 2019 році під час рейду американських спецпризначенців. Джасім відповідав за велику кількість операцій в Іраку і Сирії, а США обіцяли за його голову нагороду.