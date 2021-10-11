Спецсили Іраку затримали заступника убитого голови «Ісламської держави»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Бійці іракської розвідувальної служби (INIS) затримали заступника убитого голови екстремістського угрупування «Ісламська держава» Самі Джасіма.
Про це повідомив премʼєр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі.
Премʼєр не повідомив деталі операції, але вказав, що терориста затримали за межами Іраку.
Самі Джасім відповідав за фінанси в ІД і був заступником Абу Бакра аль-Багдаді, який загинув в 2019 році під час рейду американських спецпризначенців. Джасім відповідав за велику кількість операцій в Іраку і Сирії, а США обіцяли за його голову нагороду.
- Вранці 27 жовтня 2019 року ЗМІ повідомили про загибель лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді в провінції Ідліб у Сирії. Дональд Трамп написав у Twitter, що сталося щось «дуже важливе». Він виступив із зверненням, в якому заявив, що аль-Багдаді втік від американського підрозділу і підірвав на собі пояс смертника в тунелі.
- Трамп також показав собаку, який брав участь у ліквідації ватажка ІД. Пса в результаті нагородили.