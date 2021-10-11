У США сімейна пара намагалася продати секретні дані про атомні підводні човни. Матеріали ховали у сендвічі

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У США затримали військового інженера та його дружину за підозрою у спробі продати секретні дані про американські атомні підводні човни.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Протягом року мешканці штату Меріленд Джонатан та Діана Тоеббе передавала секретні документи агенту ФБР, який видавав себе за представника іноземного уряду. У квітні 2020 року Тоеббе відправив представництву однієї з іноземних держав частину секретних документів з пропозицією встановити контакт і передати решту даних. Цей лист перехопило ФБР, після чого за інженером і його дружиною встановили стеження.

Після отримання $10 тисяч, у червні 2021 року сімейна пара вирушила в обумовлене місце — кафе в Західній Вірджинії. Там Джонатан Тоеббе за допомогою своєї дружини сховав половину сендвіча з арахісовим маслом, в який помістив SD-картку із секретними даними. Повідомляється, що 28 серпня подружжя виконало схожу операцію, на цей раз сховавши носій даних у пачці жувальної гумки.

9 жовтня підозрюваних затримали співробітники ФБР і служби кримінальних розслідувань ВМС США. Парі висунули звинувачення у злочинній змові і порушенні закону про атомну енергетику.

Мінʼюст повідомляє, що Джонатан Тоеббе працював інженером-ядерником в програмі з розробки атомних установок у ВМС США і мав доступ до відомостей, які становлять держтаємницю. Зокрема, науковець знав про елементи дизайну, параметри роботи й характеристики реакторів, які використовуються на атомних підводних човнах.