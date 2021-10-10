У Британії після низки вбивств розробили трекер для захисту жінок, які гуляють на самоті

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У Великій Британії після нещодавніх двох вбивств дівчат телефонна служба BT розробила трекер для захисту жінок, які самі йдуть додому.

Про це повідомляє BBC.

Послуга називається Walk Me Home («Проведи мене додому»), але її також можна використовувати, наприклад, під час поїздки в таксі. Вона дозволить користувачу підключитися до системи GPS-спостереження, і буде спрацьовувати попередження, якщо він не прибуде в пункт призначення вчасно.

Користувачі послуги зможуть ввести свою домашню адресу і інші пункти призначення у трекер. Перед прогулянкою людина запускає послугу: дзвонить або відправляє текстове повідомлення 888. Це дозволить трекеру почати GPS-відстеження. Розрахувавши приблизний час на дорогу, додаток зробить дзвінок, коли користувач вже має бути в кінцевій точці. Якщо відповіді немає, то трекер викликає екстрені контакти, а потім поліцію. Зараз сервіс потребує тестування і фінансування.

У статті для Daily Mail генеральний директор BT Філіп Янсен сказав, що додаток вирішили розробити після вбивств Сари Еверард та Сабіни Несс. Після їх вбивств у Лондоні пройшла хвиля протестів проти недостатньо успішних спроб влади забезпечити безпеку жінкам.

«Служба 888 також має служити стримуючим фактором для злочинців, знаючи, що тривога буде автоматично піднята, якщо їх жертва не прибуде в пункт призначення вчасно, що друзі і сімʼя почнуть дзвонити і попереджати поліцію», — додав Янсен.