Жертвами обвалення житлового будинку в Батумі стали вже 8 людей. У Грузії оголошено траур

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Кількість жертв обвалення житлового будинку у грузинському місті Батумі зросла до 8 людей. Сьогодні, 9 жовтня, рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та її неповнолітньої дитини.

Про це повідомляють грузинські Batumelebi і Civil.

Наразі відомо, що семеро людей загинули під час обвалення, одна жінка померла в реанімації. Ще одна людина — чоловік 37 років, якого рятувальники витягли з руїн — залишається в реанімації на штучному диханні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення тривають. Під завалами, імовірно, залишається ще одна людина.

Влада Грузії вже оголосила 11 жовтня днем жалоби.

Що сталося?

Уранці 8 жовтня в Батумі на вулиці 26 травня обвалився житловий будинок, який звели у 1980-х роках. У ньому було 15 квартир, але більшість мешканців встигли піти на роботу. Причини обвалу будинку поки розслідують.

За однією з версій, обвалення могли викликати роботи на першому поверсі — там були кафе, магазини та салон краси. В одному з приміщень з порушеннями демонтували несучу стіну. Поліція затримала трьох людей — двох робочих і власника квартири.

За другою версією, у будинку вибухнув газ. Мешканці сусідніх будинків заявляють, що не чули звуку вибуху.