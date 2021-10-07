Українські вчені виявилися співавторами цьогорічного Нобелівського лауреата з хімії

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Дослідники Київського національного університету імені Тараса Шевченка стали першими у країні співавторами Нобелівського лауреата.

Про це повідомляється на сторінці інституту.

«Дослідники хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Григоренко, директор Інституту високих технологій (ІВТ) КНУ імені Тараса Шевченка професор Ігор Комаров, колишній аспірант ІВТ Андрій Тимцуник — перші та наразі єдині в Україні співавтори Нобелівського лауреата з хімії 2021 року Бенджаміна Ліста», — йдеться в повідомленні.

Лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул.

Вважалося, що існує всього два типи каталізаторів: метали і ферменти. Незалежно один від одного Ліст і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул — асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах.

На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, також він допомагає зробити хімію більш екологічною.