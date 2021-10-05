Поліція відкрила справу через напад на журналістів «Схем» у кабінеті голови Укрексімбанку

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Пресслужба КМДА

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» через напад на знімальну групу «Схем» у державному Укрексімбанку.

Про це із посиланням на витяг з ЄРДР повідомив адвокат Анатолій Попов, який представляє інтереси журналістів у цій справі. Інформацію про це також опублікував відділ комунікації поліції Києва.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Водночас Голосіївська окружна прокуратура міста Києва розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» (ч. 1 ст. 171 КК України).

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого охоронці спробували зупинити запис. Вони скрутили оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».