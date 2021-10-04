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Грузія призначила нового посла в Україні. Ним став Георгій Закарашвілі, який раніше працював у МЗС Грузії.

Про це пише «Радіо Свобода».

Раніше Закарашвілі працював директором політичного департаменту МЗС Грузії. Загалом він працює на дипломатичних посадах з 2004 року. Він вже був послом в Україні в 2012-2016 роках.

Також Грузія призначила своїх послів у Нідерландах, Польщі, Швеції та Мексиці.

Закарашвілі змінить на цій посаді Теймураза Шарашенідзе, який був послом з вересня 2019 року. Навесні 2020 року його відкликали майже на рік через позицію Грузії щодо експрезидента Міхеіла Саакашвілі, якого призначили головою Виконавчого комітету реформ.