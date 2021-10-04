Критикував Зеленського. Під час виступу Порошенка «слуги» пішли з погоджувальної ради

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Представники провладної фракції «Слуга народу» під час виступу пʼятого президента Петра Порошенка вийшли із зали, де проходила погоджувальна рада.

Це сталося, коли лідер фракції «Європейська солідарність» згадав про офшори президента Володимира Зеленського та бізнесмена Ігоря Коломойського.

Спершу Порошенко у своїй промові говорив про пріоритети роботи парламенту, зокрема про захист національної безпеки та соціальний захист населення, а наприкінці виступу сказав про «міжнародні злочини вищого керівництва держави та особисто Володимира Зеленського».

На це «слуги» просто почали покидати робочі місця та демонстративно залишати залу засідань.

За словами депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової, майже всі голови комітетів від «Слуги народу» пішли з погоджувальної під час виступу Порошенка.

Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що відповідно до регламенту, погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій, тож голова їхньої фракції залишився на своєму робочому місці для відпрацювання порядку денного Ради.