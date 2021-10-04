Росія вперше випробувала гіперзвукову ракету «Циркон» з підводного човна

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Російські військові провели перший випробувальний пуск гіперзвукової ракети «Циркон» з підводного човна, яку до цього запускали з надводного.

Про це Міністерство оборони Росії повідомило у понеділок, 4 жовтня.

Запустили ракету з атомного підводного човна «Сєверодвінськ». Стрільба була по умовній морській цілі в акваторії Баренцева моря. Судячи з відео, ракету запускали вночі — коли саме, не уточнюється.

У Міноборони Росії заявили, що політ ракети відповідав заданим параметрам, вона вразила умовну ціль. Випробувальну стрільбу з атомного підводного човна визнали «успішною».

«Це серйозна подія для Військово-морського флоту Росії. Швидкісні характеристики ракети не підлягають сумніву. Захисту від «Циркону» ні в кого немає. У найближчій перспективі підводні човни будуть оснащуватись «Цирконами» — це посилить можливості нашого Військово-морського флоту по боротьбі, в тому числі, з авіаносними угрупованнями», — прокоментував агентству Интерфакс нові випробування колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко.

Серійні поставки в Збройні сили РФ морської ракети «Циркон» заплановані на 2022 рік, повідомив 29 січня заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.