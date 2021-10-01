На українських дорогах запрацювала автоматична фіксація перевантажень. Система вже виписала перший штраф

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На дорогах України запрацювала система автоматичної фіксації перевантажень автомобілів.

Про це пише пресслужба Міністерства інфраструктури.

Там повідомили, що Державна служба безпеки на транспорті вже зафіксувала зменшення порушників аж втричі — до 9%.

«Символічно, що перший автоматичний штраф за перевантаження — одразу максимальний. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі. Це вкотре доводить, що функція контролю є ключовою у питанні збереження об’єктів «Великого будівництва», — зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.