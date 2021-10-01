На українських дорогах запрацювала автоматична фіксація перевантажень. Система вже виписала перший штраф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Larisa-K / Pixabay
На дорогах України запрацювала система автоматичної фіксації перевантажень автомобілів.
Про це пише пресслужба Міністерства інфраструктури.
Там повідомили, що Державна служба безпеки на транспорті вже зафіксувала зменшення порушників аж втричі — до 9%.
«Символічно, що перший автоматичний штраф за перевантаження — одразу максимальний. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі. Це вкотре доводить, що функція контролю є ключовою у питанні збереження об’єктів «Великого будівництва», — зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
- У серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за перевантаження автомобільного транспорту на дорогах і порушення габаритів. 28 червня Зеленський підписав закон, який закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм.
- За перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів загрожує стягнення в 17 тисяч гривень, а для міжнародних перевезень — 34 тисячі грн. За перевищення габаритно-вагових нормативів від 5% до понад 30% штраф варіюється від 8,5 тис. грн до 51 тис. грн.