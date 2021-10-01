Лоукост Wizz Air з грудня запускає рейси з Києва до шведського Стокгольму
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 16 грудня 2021 року запускає рейси за маршрутом Київ — Стокгольм-Скавста, який розташований поруч зі шведським містом Нючепінг (за 102 км від Стокгольму).
Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі Wizz Air.
Рейси виконуватимуться по четвергах і неділях. Ціна на квитки стартує від 809 грн (або 24,99 євро). Вони вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і у мобільному додатку WIZZ.
Wizz Air по суті перезапускає рейс із Києва до Стокгольму. Компанія виконувала його з 2010 року, але потім закрила. У 2019 від цього маршруту відмовився лоукост Ryanair. Наразі прямі перельоти між країнами відсутні.
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