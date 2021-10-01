Uklon та «Повернись живим» збирають кошти для армії. Ось як долучитися

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До Дня захисників та захисниць України онлайн-сервіс виклику авто Uklon та благодійний фонд «Повернись живим» проводять спільну кампанію на підтримку українських військових — «14 днів для захисників».

З 1 по 14 жовтня кожен може долучитися до акції через розділ «Новини» у додатку Uklon. Також на цей період онлайн-сервіс поширив QR-коди з посиланням на проєкт у своїх автівках у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові.

«Ми в Uklon чітко визначаємо свою українську ідентичність і не можемо залишатися байдужими до того, що для нас важливо. У 2014-му, в момент, коли складно було всім, у нас не було іншого варіанту, окрім як підтримувати ресурсами українську армію. Донині ми щороку співпрацюємо з БФ «Повернись живим» і не збираємося змінювати цей вектор, поки країна перебуває у військовому конфлікті», — розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

В Uklon додали, що коли акція завершиться, компанія зробить власний внесок. Крім того, 14 жовтня сервіс додатково організує день безкоштовної доставки для ветеранських бізнесів.

Зі свого боку, директор благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут наголошує, що країні потрібна сильна та компетентна армія: «Ми розбудовуємо її — підсилюємо сучасним обладнанням, що допомагає зберігати життя військових та стримувати противника. Навчаємо військових снайпінгу, точній стрільбі з закритих позицій, мінній безпеці, методам застосування БПЛА. Це було б неможливо без соціально відповідального бізнесу, який підтримує і благодійників, і військових».

«14 днів для захисників» — це комунікаційний проєкт зі збору коштів на мобільні комплекси спостереження для українських військових, які захищають українську незалежність сьогодні. Допомогти своїм внеском можна тут.