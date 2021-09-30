На окупованих територіях Донбасу повертають комендантську годину

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Фото УНІАН

В окупованих районах Луганської та Донецької областей незаконна «адміністрація» відновила дію режиму комендантської години.

Про це інформує видання «Новости Донбасса» з посиланням на дані, отримані на окупованих територіях.

Так, з 1 жовтня відновиться комендантська година на території окупованої Луганщини, де обмеження зняли з кінця серпня на весь вересень.

Комендантська година там діятиме з 23:00 до 04:00, а порушення на одну годину і більше карається «адміністративною відповідальністю». Якщо людина при цьому перебуває в стані спʼяніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години від 30 хвилин.

Також віднині аналогічні обмеження повертаються й у Донецьку область.

Поки комендантська година була скасована, в ОРДЛО посилили патрулювання вулиць і перевірку місцевих. Людей затримували і доставляли до відділень «поліції ЛДНР» для перевірки особи. До групи ризику потрапили жителі, в яких є лише український паспорт.