«Укрзалізниця» 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею
- Автор:
- Софія Ходєва
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Pixabay
З 10 жовтня «Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею, яке зупинили минулого року через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
До Польщі відправиться потяг за маршрутом Київ — Перемишль. Квиток можна буде придбати вже з 1 жовтня на сайті «Укрзалізниці» або у касах вокзалів.
У Польщі розраховували поновити рух потягів вже 1 жовтня і навіть підготували відповідну постанову уряду, однак зрештою країни домовилися, що рейси почнуться на 10 днів пізніше.
- Рух поїздів між Україною та Польщею припинили 15 березня 2020 року через запроваджені заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Відновлення залізничного сполучення планували на початок червня 2021 року, але кілька разів переносили на пізніші дати.
- У червні «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, яке теж тимчасово припиняли через карантин.