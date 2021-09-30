«Укрзалізниця» 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею

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З 10 жовтня «Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею, яке зупинили минулого року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

До Польщі відправиться потяг за маршрутом Київ — Перемишль. Квиток можна буде придбати вже з 1 жовтня на сайті «Укрзалізниці» або у касах вокзалів.

У Польщі розраховували поновити рух потягів вже 1 жовтня і навіть підготували відповідну постанову уряду, однак зрештою країни домовилися, що рейси почнуться на 10 днів пізніше.