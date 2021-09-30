Кабмін уп’яте оголосив конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я і назвав вимоги до кандидатів

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Enrique Saldivar / Flickr

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ), який починається сьогодні, 30 вересня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 вересня.

Також Кабмін затвердив умови проведення конкурсу, зокрема необхідні для участі документи, термін їх подання та вимоги до кандидатів.

Згідно з розпорядженням, для участі в конкурсі кандидати мають подати заяву про участь у конкурсі, вказавши, чому хочуть обійняти цю посаду, резюме, а також підтвердити подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи прийматимуть до 17:00 середи, 13 жовтня 2021 року, винятково через Єдиний портал вакансій державної служби — подати можна тут.

Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня в Національному агентстві з питань державної служби.

Кандидати повинні мати:

ступінь вищої освіти — не нижче магістра,

досвід роботи — на посадах державної служби категорії «А» чи «Б», на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у сфері охорони здоров’я — не менше 3 років,

загальний стаж — не менше 7 років.

Нацслужбу здоровʼя було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди медустанови, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.