Кличко звільнив головного проєктувальника Києва через затримку з підготовкою Генплану столиці

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Скакодуб Андрей / POOL

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затримку з підготовкою проєкту Генплану.

Про це пише пресслужба КМДА.

«Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документа на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини — локдаун, карантин. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проєкт Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. “Коли Кличко представить Генеральний план?!” Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади», — зазначив Кличко.

Він також доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу якомога швидше підготувати проєкт Генерального плану і найближчим часом оголосити громадські слухання.

«Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документа. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань і врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників», — заявив Кличко.