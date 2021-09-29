Премʼєр-міністром Тунісу вперше стане жінка

Новини

Twitter / Amjad Alam Khan

Президент Тунісу Каїс Саїд офіційно запропонував сформувати уряд геологині Найлі Боуден. Таким чином вона може стати першою жінкою в історії на чолі уряду Тунісу.

Про це пише AFP.

«Президент Республіки Каїс Саїд доручив Найлі Боуден сформувати уряд якомога швидше», — йдеться в заяві його офісу.

Саїд відправив уряд у відставку 25 липня, призупинив роботу парламенту, зняв недоторканність з депутатів і взяв на себе абсолютно всі владні повноваження в країні. За це його активно критикували та звинувачували у поверненні країни до авторитаризму. Правозахисники постійно закликали Саїда якомога швидше призначити новий уряд.

У відео, яке опублікував офіс туніського президента, Саїд доручає Боуден сформувати уряд у найближчі години чи дні. Він також кілька разів підкреслив на історичності висунення жінки у прем’єр-міністри.

Боуден стане десятим прем’єр-міністром Тунісу з 2011 року, коли революція скинула диктатора Зін аль-Абдіна бен Алі, який правив країною понад 30 років.

Боуден раніше очолювала проєкт реформи вищої освіти у Тунісі та працювала на керівних посадах у Міністерстві освіти. Також вона має звання доктора наук у галузі геології та викладає у Національній інженерній школі Тунісу.