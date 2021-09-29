ЄС хоче до кінця року почати перемовини про вступ Албанії та Північної Македонії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Rock Cohen / Flickr
У Європейському Союзі планують розпочати перемовини про вступ Албанії та Північної Македонії до кінця року.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Радіо Свобода».
Вона наразі перебуває у турне країнами Західних Балкан напередодні спільного саміту з ЄС. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія «зробить усе, щоб подолати перешкоди, які у нас є зараз».
Наразі ж у країнах Західних Балкан серед населення зростає розчарування щодо євроінтеграції через дуже повільний процес і небажання ЄС активніше працювати над вступом.
- Деякі країни-члени Європейського Союзу хочуть скасувати безвізовий режим для низки балканських і східноєвропейських держав, зокрема Грузії, Молдови та України, через «зловживання». Згідно з документом, Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія «стривожені збільшенням» кількості випадків незаконного проживання і необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян цих країн.
- Голова Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Євросоюз прийняти до свого складу країни Західних Балкан. Сассолі підкреслив, що вступ країн Західних Балкан до ЄС напряму залежить від проведення там необхідних реформ.