ЄС хоче до кінця року почати перемовини про вступ Албанії та Північної Македонії

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Rock Cohen / Flickr

У Європейському Союзі планують розпочати перемовини про вступ Албанії та Північної Македонії до кінця року.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Радіо Свобода».

Вона наразі перебуває у турне країнами Західних Балкан напередодні спільного саміту з ЄС. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія «зробить усе, щоб подолати перешкоди, які у нас є зараз».

Наразі ж у країнах Західних Балкан серед населення зростає розчарування щодо євроінтеграції через дуже повільний процес і небажання ЄС активніше працювати над вступом.