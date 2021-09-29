Побили та поголили бороду: омбудсмен Денісова заявила про катування кримського татарина Газієва у російському СІЗО

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Людмила Денісова в Telegram

До кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у СІЗО в Ростовській області, застосували фізичне насилля. Його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв’язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту», — уточнила уповноважена.

Вона наголосила, що стан здоров’я фігуранта «справи « Хізб ут-Тахрір» викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому не надають медичну допомогу, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні.

«Кричуще ставлення до Сервета Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав», — зазначила Денісова.

Уповноважена виступила з вимогою до Росії припинити порушення прав Сервета Газієва та надати йому медичну допомогу.

«Вимагаю від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності», — резюмувала Денісова.