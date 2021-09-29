США звинуватили Росію у блокуванні наради ОБСЄ з прав людини

Новини

U.S. Embassy Moldova / Flickr

Росія заблокувала проведення щорічної наради ОБСЄ з реалізації людського виміру, яка мала відбутися 27 вересня у Варшаві.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми глибоко шкодуємо про цю спробу російського уряду заблокувати контроль над становищем в галузі прав людини, що погіршується», — йдеться в його заяві.

Також Блінкен наголосив, що США, як і раніше очікують, що ОБСЄ і її держави-учасники будуть проводити передбачені мандатом щорічні наради з людського виміру.

«Ми продовжимо закликати Росію виконувати взяті на себе зобовʼязання, зокрема гарантувати захист основних свобод і дозволяти громадянам вимагати від своїх урядів підзвітності, зокрема за допомогою вільних і справедливих виборів», — додав він.

Водночас держсекретар США запевнив, що Сполучені Штати не ігноруватимуть порушення прав людини.

«Ми продовжимо робити все від нас залежне, щоб привернути увагу до всього спектру проблем в сфері прав людини в регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати з союзниками і партнерами, щоб захистити принцип всеосяжних щорічних оглядів людського виміру за активної участі громадянського суспільства», — сказав він.