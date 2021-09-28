Головком ЗСУ Залужний повідомив журналістам, що військовим у зоні ООС знову дозволили відкривати вогонь у відповідь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний директивою дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без узгодження з вищим керівництвом. Командири на місці можуть самі приймати рішення — залежно від ситуації.
Про це повідомили низка військових журналістів і блогерів, які 28 вересня зустрілися із Залужним.
Повідомляється, що командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння. Також наказом Залужний позбавив військових потреби заповнювати зайву документацію.
Крім того, Залужний повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar «переїхали зі складів» і вже виконують бойові завдання. Про це він раніше говорив і в інтервʼю «Радіо Свобода», додавши, що в зоні ООС у повному складі працюють всі контрснайперскіе групи, які є у ЗСУ.
Як повідомляє «Мілітарний», один Bayraktar TB2 сьогодні, 28 вересня, був помічений в небі над зоною ООС.
«Бабелю» в Міноборони та Генштабі інформацію про зняття заборони не підтвердили і не спростували, попросивши направити запит.
- У квітні 2021 року українським військовим на Донбасі заборонили відповідати на провокаційний вогонь бойовиків. Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що військам наказано не реагувати на провокації, але бойовики роблять все можливе, щоб їх провокувати.
- У серпні 2021 головнокомандувач Залужний заявив, що ЗСУ мають бути готові до наступу для звільнення Донбасу.