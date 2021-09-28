Головком ЗСУ Залужний повідомив журналістам, що військовим у зоні ООС знову дозволили відкривати вогонь у відповідь

Новини

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний директивою дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без узгодження з вищим керівництвом. Командири на місці можуть самі приймати рішення — залежно від ситуації.

Про це повідомили низка військових журналістів і блогерів, які 28 вересня зустрілися із Залужним.

Повідомляється, що командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння. Також наказом Залужний позбавив військових потреби заповнювати зайву документацію.

Крім того, Залужний повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar «переїхали зі складів» і вже виконують бойові завдання. Про це він раніше говорив і в інтервʼю «Радіо Свобода», додавши, що в зоні ООС у повному складі працюють всі контрснайперскіе групи, які є у ЗСУ.

Як повідомляє «Мілітарний», один Bayraktar TB2 сьогодні, 28 вересня, був помічений в небі над зоною ООС.

Читайте також: ЗСУ планують придбати у Туреччини ще чотири комплекси безпілотників Bayraktar

«Бабелю» в Міноборони та Генштабі інформацію про зняття заборони не підтвердили і не спростували, попросивши направити запит.