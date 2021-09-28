У Данії на аукціоні продають касету з невідомою піснею Джона Леннона

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Bruun Rasmussen Kunstauktioner

У столиці Данії, місті Копенгаген на аукціоні продадуть рідкісний касетний запис Джона Леннона та Йоко Оно. 33-хвилинний аудіозапис зробили чотири данські підлітки понад 50 років тому, всього за кілька місяців до того, як The Beatles оголосили про свій розрив.

Про це повідомляє BBC.

На записі є інтервʼю з парою і пісня, яка, як вважається, ніколи не випускалася — “Radio Peace”. Аукціонний дім Bruun Rasmussen очікує отримати за касету від $32 тисяч до $50 тисяч. Найімовірніше, її придбає або музей, або колекціонер. На аукціоні також продадуть оригінал шкільної газети та 23 фото з цієї зустрічі з Ленноном і Оно.

У 1970 року група школярів вирушила на зустріч зі знаменитим музикантом і взяла у нього інтервʼю для своєї шкільної газети.

«Ми були групою 16-річних хіпі», — говорить Карстен Хойен, який зробив запис. За його словами, їх найбільше цікавили мирні кампанії — у той час у Вʼєтнамі ще тривала війна. Лише за кілька місяців до цього Леннон і Оно влаштували протест миру зі свого ліжка — вони провели тиждень у ліжку, закликаючи до миру в усьому світі.

Спочатку перебування пари в Данії пройшло повз увагу, але як тільки про нього стало відомо, провели пресконференцію. Четверо підлітків умовили вчителя дозволити їм бути присутніми і домовилися про поїздку до місця проведення, однак запізнились через снігову бурю і пропустили захід. Проте хлопчаків і ще кількох журналістів все ж запросили на конференцію.

У школярів був позичений касетний магнітофон і мікрофон, вони записали зустріч та зробили фото. Зараз вже дорослі чоловіки згадують цю зустріч як «затишну» і «невимушену», вони сиділи разом на дивані з Ленноном і Оно та спілкувались. Під час зустрічі з данськими школярами дует виконав коротку мелодію під назвою “Radio Peace”. Її ніколи ніде не виконували ні до цього, ні після.