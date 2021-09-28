У Миколаївській області зіткнулися маршрутка та дві вантажівки — загинули чотири людини, серед них підліток

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Прес-служба Нацполіції Миколаївської області

У Миколаївській області на автодорозі «Снігурівка — Калинівка» біля села Широке зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому були пасажири, вантажівка DAF і КАМАЗ із причепом. У ДТП загинули 4 людини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

За даними правоохоронців, аварія сталася 27 вересня близько 19:55.

У маршрутці було 11 пасажирів, унаслідок ДТП загинули її водій та троє пасажирів, серед них 15-річний підліток. Ще семеро людей були госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Водії вантажівок не постраждали.

Наразі ДТП кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються, у поліції також закликали всіх очевидців аварії звернутися до слідчих.