Зеленський вніс у Раду проєкт закону про захист політвʼязнів і членів їх сімей

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів про соціальний і правовий захист політвʼязнів, членів їх сімей та осіб, які втратили свободу в результаті збройної агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Перший законопроєкт «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» передбачає створення комісії з питань встановлення факту позбавлення волі, а також визначає її повноваження. Зараз відомо, що комісії надається право подачі запитів на отримання інформації для прийняття рішень.

Ще два законопроєкти тісно повʼязані із першим. Один передбачає введення адміністративної відповідальності за невиконання вимог комісії, а інший визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до закону про соціальний і правовий захист політвʼязнів.

Тести законопроєктів поки не опубліковані.