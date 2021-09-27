Pfizer розпочала тестування ліків від COVID-19

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Американська компанія Pfizer у понеділок, 27 вересня, заявила про початок тестування перорального противірусного препарату для профілактики зараження COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Pfizer відмітила, що досліджуватиме препарат PF-07321332 на 2 660 здорових дорослих учасниках віком від 18 років, які живуть в одному помешканні з особою, що має підтверджений статус інфікування COVID-19. Компанія не назвала країну, у якій проводить дослідження.

В умовах випробування PF-07321332 тестуватимуть у поєднанні з невеликою дозою ритонавіру — старішого препарату, який лікарі широко використовують для комбінованого лікування вірусних інфекцій.

Як зазначає Reuters, Pfizer та її конкуренти, зокрема американська компанія Merck & Co та швейцарська Roche Holding змагаються за розробку перших противірусних таблеток від коронавірусу.